كورونا يتلقى “خيبة كبيرة” في الكرخ: الشفاء بـ “حصيلة مبشرة” والوفيات تواصل الانخفاض

2020/10/23 | 19:32 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت دائرة صحة الكرخ، الجمعة، عن التوزيع الوبائي لها.ونشرت في بيان ان “الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :عدد الاصابات 742 موزعة كالآتي:

الدورة————-65أبو غريب———–58الحرية————–47حي الجهاد———–47الشعلة————–42حي العامل———–41الطارمية————-32الغزالية————–29السيدية ————-27الكااظمية ————27العطيفية ————-25القادسية————-25التاجي—————24حي الجامعة———-24حي العدل———— 24المحمودية————22الاعلام—————-20المنصور————–20البياع—————–18اليرموك————— 18العامرية —————16الصالحية————–11أبو دشير—————10الدولعي—————-8العلاوي—————-8الوشاش—————-6حي الخضراء————6الشالجية—————5حي الفرات————-5الإسكان—————-4ناحية الرشيد————4التراث—————–3الرحمانية —————2المكاسب —————2المواصلات————–2جكوك——————2سويب——————2شارع حيفا————–2الخطيب—————-1اللطيفية—————-1المعالف—————-1اليوسفية —————-1سبع البور—————1سكنة جانب الرصافة——4

الشفاء:993الوفيات:4

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