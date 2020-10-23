صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 742 المسجلة اليوم

2020/10/23 | 19:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعنت دائرة صحة بغداد الكرخ، اليوم الجمعة، عن الموقف الوبائي اليومي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم هو:

عدد الاصابات 742 موزعة كالآتي:

الدورة————-65

أبو غريب———–58

الحرية————–47

حي الجهاد———–47

الشعلة————–42

حي العامل———–41

الطارمية————-32

الغزالية————–29

السيدية ————-27

الكااظمية ————27

العطيفية ————-25

القادسية————-25

التاجي—————24

حي الجامعة———-24

حي العدل———— 24

المحمودية————22

الاعلام—————-20

المنصور————–20

البياع—————–18

اليرموك————— 18

العامرية —————16

الصالحية————–11

أبو دشير—————10

الدولعي—————-8

العلاوي—————-8

الوشاش—————-6

حي الخضراء————6

الشالجية—————5

حي الفرات————-5

الإسكان—————-4

ناحية الرشيد————4

التراث—————–3

الرحمانية —————2

المكاسب —————2

المواصلات————–2

جكوك——————2

سويب——————2

شارع حيفا————–2

الخطيب—————-1

اللطيفية—————-1

المعالف—————-1

اليوسفية —————-1

سبع البور—————1

سكنة جانب الرصافة——4

الشفاء:

993

الوفيات:

4

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