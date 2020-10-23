أمبرو ترعى الاتحاد العراقي لكرة القدم بـ (1.1) مليون دولار

2020/10/23 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أعلنت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الجمعة (23 تشرين الاول 2020)، عن تعاقدها الرسمي مع شركة أمبرو للتجهيزات الرياضية.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم):"وتم توقيع عقد الرعاية الرسمي مساء اليوم الجمعة في العاصمة بغداد، في حفل كبير وبحضور ممثل شركة أمبرو والعديد من الشخصيات الرياضية ونجوم منتخب العراق لكرة القدم".

واضافت:" وتم توقيع العقد الرسمي لتجهير المنتخبات الوطنية وكذلك تقديم كرات للاتحاد العراقي بقيمة ١.١ مليون دولار امريكي خلال العام الواحد.



مع شرط امكانية تجديد العقد بعد أنتهاء.

واوضحت:" وستجهز شركة امبرو الدوري العراقي الممتاز و الدرجة الاولى بـ3 الاف كرة بتصميم و تصنيع خاص للدوري العراقي الممتاز.، كما ستقدم الشركة طقم بتصميم خاصة للمنتخبات العراقية، سيتم اطلاقة في مطلع عام ٢٠٢١ و يكون متوفر في كافة انحاء العالم، كما ستقدم الشركة امتيازات مالية للاتحاد العراقي من مبيعات الجمهور".

وسبق للمنتخب الوطني العراقي أن ارتدى تجهيزات شركة أمبرو في تصفيات كاس العالم ١٩٨٦ و نهائيات كأس اسيا ٢٠٠٧.

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