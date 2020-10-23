القوات الامنية تقطع الطريق المؤدي لوزارة الخارجية بالكتل الكونكريتية

2020/10/23 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بقطع الطريق قرب وزارة الخارجية وسط العاصمة بالكتل الكونكريتية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "القوات الامنية اغلقت الطريق قرب وزارة الخارجية وسط بغداد بالكتل الكونكريتية".

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