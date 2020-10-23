التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في جانب الكرخ

2020/10/23 | 19:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، الجمعة، تفاصيل الموقف الوبائي لدائرة مع اعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد واعداد الشفاء والوفيات المعلن عنها في الموقف الوبائي اليوم. وذكر بيان للدائرة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “عدد الاصابات 742 موزعة كالآتي: الدورة————-65 أبو غريب———–58 الحرية————–47 حي الجهاد———–47 الشعلة————–42 حي …

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