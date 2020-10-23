الكاظمي يختتم جولته الأوروبية ويعود إلى بغداد

2020/10/23 | 19:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصل الوفد الحكومي العراقي برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، الى العاصمة بغداد، في ختام جولة اوروبية شملت ثلاث دول. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يعود الى ارض الوطن، بعد اختتام جولته الاوروبية التي شملت فرنسا والمانيا وبريطانيا”.

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