الهيئة التطبيعية تعلن التعاقد رسميا مع شركة (أمبرو) لتجهيز المنتخبات الوطنية

2020/10/23 | 19:45 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ أعلنت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، التعاقد رسميا مع شركة (أمبرو) لتجهيز المنتخبات الوطنية.وجاء اعلان الهيأة التطبيعية خلال فعاليات المؤتمر التسويقي الأول للاتحاد العراقي لكرة القدم الذي أعلنت فيه التعاقد رسميا مع شركة (أمبرو الانجليزية) لتجهيز منتخباتنا الوطنية".وأضافت أن "التجهيزات ستكون لمنتخبات الرجال والنساء وكرة الصالات"./انتهى9

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