العبادي : أغلب القوى تريد تفصيل قانون الانتخابات وفق مقاييسها

2020/10/23 | 19:45 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اكد الدكتور رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ان أغلب القوى تريد تفصيل قانون الانتخابات وفق مقاييسها.وقال العبادي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك : التأخير بإنجاز قانون الإنتخابات مخجل، وأغلب القوى تريد تفصيل قانون وفق مقاييسها، وهي لم تتعض من تداعيات إنتخابات 2018 المشكوك بنتائجها./انتهى9

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