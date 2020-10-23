العبادي : أغلب القوى السياسية تريد تفصيل قانون الانتخابات وفق مقاييسها

2020/10/23 | 19:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ، ان أغلب القوى تريد تفصيل قانون الانتخابات وفق مقاييسها.

وقال العبادي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك : التأخير بإنجاز قانون الإنتخابات مخجل، وأغلب القوى تريد تفصيل قانون وفق مقاييسها، وهي لم تتعض من تداعيات إنتخابات 2018 المشكوك بنتائجها.

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