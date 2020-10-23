قريبا.. واتسآب يتيح للمستخدمين التسوق عبر التطبيق مع فرض رسوم على التجار

2020/10/23 | 19:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة فيس بوك، أنها ستبدأ فرض رسوم على التجار من خلال تقديم عمليات شراء داخل تطبيق واتس آب مثل التسوق في الدردشة، إذ أصبح واتس آب نقطة انطلاق للشركات للدردشة مع العملاء وبيع المنتجات، ويخطط فيس بوك لجني بعض الأرباح، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تتمثل إحدى المزايا الرئيسية القادمة بالتطبيق هى منح الشركات القدرة على بيع المنتجات داخل واتس آب من خلال متاجر فيس بوك، والتي يمكن للمستهلكين شراؤها مباشرة من الدردشة.

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