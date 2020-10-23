برعاية أميركية: السودان يلتحق بركب التطبيع مع إسرائيل

2020/10/23 | 19:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترمب، الجمعة، عن اتفاق بين إسرائيل والسودان على "صنع السلام وتطبيع العلاقات".



وقال ترمب في بيان مشترك لقادة أمريكا وإسرائيل والسودان، (23 تشرين الاول 2020)، إن "واشنطن ستعمل مع شركاء دوليين لتخفيف أعباء ديون السودان"، مؤكدا ان "إسرائيل والسودان وافقا على تطبيع العلاقات بينهما".

واشار ترمب الى انه " هناك 5 دول أخرى على الأقل تريد الالتحاق في اتفاق سلام مع إسرائيل".

وبحسب البيان المشترك، فان "وفودا سودانية وإسرائيلية وأمريكية ستجتمع خلال أسابيع للتفاوض بشأن الزراعة والطيران والهجرة

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