ترامب: 5 دول عربية تريد الانضمام إلى اتفاق السلام مع إسرائيل

2020/10/23 | 19:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، في كلمة بالبيت الأبيض إنّ خمس دول عربية أخرى على الأقل ترغب في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، بعد أن انضمت السودان إلى البلدان العربية التي تجمعها اتفاقيات سلام مع إسرائيل.

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