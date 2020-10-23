أردوغان: اختبارات منظومة

2020/10/23 | 19:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن

بلاده أجرت بالفعل اختبارات لمنظومة

صواريخ "إس-400" التي تم شراؤها من روسيا،

وأن "موقف واشنطن بهذا الخصوص لا يهمنا".

وقال أردوغان للصحفيين اليوم الجمعة:

"المعلوما

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