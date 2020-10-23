فرنسا.. موجة كورونا الثانية أسوأ من الأولى

2020/10/23 | 19:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المدير العام لمستشفيات باريس

مارتن هيرش إن "الموجة الثانية" لفيروس

كوفيد -19 في فرنسا "أسوأ من الأولى"،

مؤكدا أن الوضع بمثابة "كارثة بالنسبة

لنا جميعا".

وقالت وسائل إعلام فرنسية إنه كما كانت

تخشى

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