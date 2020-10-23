ايطاليا تسجل حصيلة قياسية

2020/10/23 | 20:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} قالت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الجمعة إنها سجلت 19143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى معدل يومي منذ بدء تفشي الوباء في البلاد وجاء ارتفاعا من الرقم القياسي السابق المسجل أمس الخميس عند 16079 حالة.

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