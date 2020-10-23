الولايات المتحدة قد تحطم رقما قياسيا عمره أكثر من 110 أعوام!

2020/10/23 | 20:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أظهرت بيانات مشروع الانتخابات الأمريكية اليوم الجمعة، أن أكثر من 50 مليونا أدلوا بأصواتهم في الاقتراع المبكر في الانتخابات الرئاسية، قبل 11 يوما على تاريخ التصويت.

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