وزير الخارجية يدعو بريطانيا إلى المساهمة في دعم خطة إعمار المناطق المحررة

2020/10/23 | 20:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا وزير الخارجية فؤاد حسين، الجمعة، بريطانيا الى المساهمة في دعم خطة إعمار المناطق المستعادة من سيطرة تنظيم داعش. وذكرت الوزارة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، أنه “في إطار تعزيز الشراكة والتعاون بين العراق والمملكة المتحدة، التقى وزير الخارجية فؤاد حسين بوزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا جيمس كليفرلي، في …

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