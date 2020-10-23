نادي الديوانية يفاوض همام طارق

2020/10/23 | 20:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- حسين عمار

أكد رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، اليوم الجمعة، أن مفاوضات جارية مع الكابتن همام طارق لتمثيل النادي.

وقال العنكوشي لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نجري الآن خلال فعاليات المؤتمر التسويقي الأول للاتحاد العراقي لكرة القدم مفاوضات مع الكابتن همام طارق لتمثيل نادي الديوانية".

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