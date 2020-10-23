مرصد أفاد يكشف عن وجود معسكرات اعتقال وسجون سرية في جرف الصخر

2020/10/23 | 20:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمر اليوم الذكرى السادسة لانتهاء العمليات العسكرية في ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل عندما أعلن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي انتهاء العمليات العسكرية وفرض السيطرة على كافة مناطق البلدة والقرى المحيطة بها، ورغم ذلك ما يزال سكان البلدة البالغ عددهم أكثر من ثمانين ألف نسمة مشردين بالمخيمات

ونقل مرصد أفاد لحقوق الانسان قول مسؤول أمني بالعاصمة بغداد بوجود معسكرات اعتقال وسجون سرية في جرف الصخر، تستغلها فصائل مسلحة لأغراض تجارية وأخرى ممنوعة.

يطالب مرصد أفاد برفع شعار حق العودة لجميع أهالي البلدة والبلدات المبعد أهلها عنها وأن تطبق حكومة الكاظمي شعار السيادة الوطنية على جرف الصخر كما أعلنت الأسبوع الماضي في سنجار.

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