2020/10/23 | 20:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عمان/نينا/رحبت الخارجية الأردنية بالإعلان عن توقيع اتفاق وقف إطلاق نار دائم في ليبيا والذي جرى توقيعه اليوم في جنيف برعاية الأمم المتحدة.وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية ضيف الله الفايز أهمية هذا الاتفاق في إتاحة البيئة المناسبة لاستكمال المسار السياسي وانخراط الاطراف الليبية في حوار ليبي-ليبي ومفاوضات سياسية جادة تستهدف انهاء الأزمة ووقف التدهور وإعادة الأمن والاستقرار وضمان سيادة ليبيا على أراضيها وحماية مصالح شعبها وفق المرجعيات المعتمدة وبما يضمن حماية شعب ليبيا ومنع التدخلات الخارجية./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأردنية ترحب باتفاق وقف اطلاق النار في ليبيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأردنية ترحب باتفاق وقف اطلاق النار في ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).