النجدة النهرية :انقاذ مدنيين اثنين من الغرق بمدينة الموصل

2020/10/23 | 20:16 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/اعلن مصدر في النجدة النهرية في محافظة نينوى عن انقاذ مدنيين من الغرق في نهر دجلة وسط الموصل.وقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان"النجدة النهرية انقذت المدنيين من الغرق في نهر دجلة وسط الموصل لافتا الى ان " المدنيين جرى نقلهما لمستشفى قريب للاطمئنان على صحتهما "./انتهى

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