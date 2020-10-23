التاريخ يميل للملكي في نتائج لقاءات ريال مدريد وبرشلونة بالكلاسيكو

2020/10/23 | 20:16 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ يلتقي يوم غد السبت في ملعب " كامب نو " الغريمان ريال مدريد وبرشلونة، في كلاسيكو الأرض، بإطار مباريات الجولة السابعة من الدوري الاسباني لكرة القدم.ويتواجد حالياً فريق ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 10 نقاط ولديه لقاء مؤجل وبفارق نقطة عن سوسيداد وفياريال.بدوره، يحتل فريق برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب فرق الدوري، برصيد 7 نقاط، ولديه لقائين مؤجلين.وتقابل كلا الفريقين في 180 مباراة ضمن منافسات الليغا الإسبانية عبر التاريخ، وحقق ريال مدريد 73 فوزاً، بينما حقق برشلونة 72 إنتصاراً، وتعادلا في 35 مباراة.وسجل برشلونة 288 هدفاً في شباك ريال مدريد في الليغا، كما سجل ريال مدريد 288 هدفاً في مرمى برشلونة.ويعد النجم الأرجنيتين ليونيل ميسي هداف كلاسيكو الليغا برصيد 18 هدفاً./انتهى9

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