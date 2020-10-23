في العراق... الديوانية تحذر من انهيار واقعها الاقتصادي والتجاري

2020/10/23 | 20:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدت غرفة التجارة في الديوانية جنوب العراق، الجمعة مخاوفها من انهيار الواقع الاقتصادي والتجاري داخل المحافظة بسبب استمرار أزمة الرواتب....

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