مصدر لـ(واخ): بعد قليل الاعلان عن كتلة سياسية معارضة للحلبوسي

2020/10/23 | 20:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مصدر سياسي مساء الجمعة ، عن تشكيل كلتة سياسية جديدة معارضة لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي “.

وقال المصدر لـ”خبر برس” ان الكتلة ستعلن في مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة عن تشكيل كتلة سياسية جديدة ، مبينا ان اهم اهداف الكتلة هو تغيير رئيس البرلمان محمد الحلبوسي “.

واوضح ان المؤتمر سيكون في منزل وزير الكهرباء الاسبق النائب قاسم الفهداوي ، الساعة ٨.٣٠ مساء اليوم الجمعة “.

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