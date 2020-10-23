أطباء وكوادر الصحة في شنگال يعلنون عن مبادرة (نحن معك) لتصدي فيروس كورونا

2020/10/23 | 20:24 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ شنكال أعلن، يوم الخميس الموافق 22 تشرين الأول 2020، فريق أطباء وكوادر الصحة في قضاء شنگال، غرب محافظة نينوى، عن مبادرة إنسانية بإسم “نحن معك” لتصدي فيروس كورونا المستجد.وقال فريق أطباء وكوادر الصحة في شنگال لـ “ايزيدي 24″، “نرى أنه من واجبنا أن نقف اليوم مع أبناء شعبنا وذلك لتصدي فيروس …

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