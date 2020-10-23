هل سوريا جاهزة لمواجهة موجة ثانية من كوفيد-19؟

2020/10/23 | 20:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

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أحمد الخالد* مع الهدوء النسبي على جبهات الصراع السوري منذ بداية هذا العام، لا تزال سوريا تواجه تحديات لا تقل صعوبة إن لن تكن أكثر.



هدد انتشار مرض كوفيد-19 بالإضافة إلى التدهور الإقتصادي ونظام الرعاية الصحية المتضرر بسنوات من الحرب بعدد الوفيات المماثل لحجم خسائر في حل استئناف العمليات العسكرية، ولكنه تبين أن الإحصاءات الرسمية […]

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