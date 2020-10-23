الكاظمي يدلي بأول تصريح بعد وصوله إلى العراق قادماً من العواصم الأوروبية الثلاث

2020/10/23 | 20:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، إلى العاصمة بغداد، قادماً من الجولة الأوروبية، التي أجراها، فيما أعلن عن توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الدول التي زارها. وقال الكاظمي في تصريح صحفي، تابعه "ناس" (23 تشرين الأول 2020) إن "تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الاقتصاد والثقافة من أجل توثيق العلاقات الاستراتيجية مع البلدان الأخرى"، مشيراً إلى أن "على وزارة الخارجية متابعة تلك المذكرات".

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