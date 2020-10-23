مسؤول أميركي للحرة: السودان وافق على تصنيف حزب الله اللبناني كمنظمة إرهابية

2020/10/23 | 20:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال البيت الأبيض إن تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل خطوة جديدة باتجاه صنع السلام في الشرق الأوسط تحت اتفاق إبراهيم التاريخي.

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