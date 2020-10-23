ترامب يعلن انخراطه في مفاوضات قره باغ

2020/10/23 | 20:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،

اليوم الجمعة، إنه يشارك في المفاوضات

حول إقليم قره باغ المتنازع عليه بين

أرمينيا وأذربيجان.

وجاء إعلان ترامب خلال حديثه مع

الصحفيين في البيت الأبيض، دون أن يذكر

ما إ

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