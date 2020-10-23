الولايات المتحدة.. حصيلة قياسية جديدة في إصابات كورونا

2020/10/23 | 20:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الولايات المتحدة 76195 إصابة جديدة

بفيروس كورونا، في ثانية أكبر حصيلة

يومية جديدة للإصابات بالفيروس منذ بدء

الجائحة.

وأظهر تحليل أعدته "رويترز"، أن عدد

الإصابات الجديدة بلغ 76195، مقتربا من

الرق

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