2020/10/23 | 20:26 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اذربيجان: حررنا 13 قرية في قره باغ) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اليوم الجمعة، أن قوات جيشه استعادت
السيطرة على 13 قرية في إقليم قره باغ.
وكتب علييف سلسلة تغريدات على "تويتر"،
قال فيها: "حرر الجيش الأذربيجاني
الباسل من الاحتلال
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اذربيجان: حررنا 13 قرية في قره باغ) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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