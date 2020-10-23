اذربيجان: حررنا 13 قرية في قره باغ

2020/10/23 | 20:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف،

اليوم الجمعة، أن قوات جيشه استعادت

السيطرة على 13 قرية في إقليم قره باغ.

وكتب علييف سلسلة تغريدات على "تويتر"،

قال فيها: "حرر الجيش الأذربيجاني

الباسل من الاحتلال

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