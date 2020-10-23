القانونية النيابية تحسم لـ{الفرات نيوز} جدل التصويت على قانون الانتخابات

2020/10/23 | 20:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حسمت اللجنة القانونية النيابية، الجمعة، الجدل حول اقرار قانون الانتخابات.

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