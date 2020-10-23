الصحة العالمية تعلق على ترخيص واشنطن عقار “ريمديسيفير” لعلاج كورونا

2020/10/23 | 20:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، أن سماح الولايات المتحدة باستخدام عقار “ريمديسيفير” لعلاج مرضى كورونا، لم يراع نتائج تجارب المنظمة للدواء المذكور.

وقالت كبيرة خبراء المنظمة سمية سواميناثان إن موافقة السلطات الأمريكية على استخدام عقار “ريمديسيفير” لعلاج كورونا استندت إلى بيانات شركة “غلعاد” المصنعة للدواء، وأنه “على ما يبدو، لم يتم الرجوع لنتائج تجربة “التضامن” قبل الترخيص”.

وتجربة “التضامن” هي تجربة سريرية دولية أطلقتها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها لإيجاد علاج ناجع لمرض “كوفيد-19”.

وكانت الوكالة الأمريكية للأدوية أصدرت أمس الخميس ترخيص استخدام عقار “ريمديسيفير” لعلاج مصابي كورونا في المستشفيات، وذلك بعد أن منحت تفويضا مشروطا لاستعماله في مايو.

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