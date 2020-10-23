الصحة تسجل أكثر من 3700 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/10/23 | 20:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن تسجيل 3785 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الوزارة سجلت 3362 حالة شفاء مقابل 3785 اصابة جديدة"، مبينة أن "عدد حالات الوفاة المسجلة لهذا اليوم بلغت 48 حالة".

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