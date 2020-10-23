2020/10/23 | 20:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/منى شعلان/طرحت النجمة العالمية ​أريانا جراندي اغنيتها الجديدة “​positions​” التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



وحققت الأغنية نسبة مشاهدة مرتفعة ، فى أقل من 24 ساعة على طرحها ، واقترب الكليب من الـ 10 ملايين مشاهدة ، كما دخل ضمن الفيديوهات الأكثر متابعة في مصر.



ويأتى هذا بعدما أكدت […]

التدوينة فيديو..



كليب “Positions” للنجمة أريانا جراندي يحصد 10 ملايين مشاهدة فى ساعات ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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