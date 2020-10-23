2020/10/23 | 20:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- ‏‏‏أعلنت الإدارة الأميركية -اليوم الجمعة- أن الرئيس دونالد ترامب وقّع رسميا قرارا يقضي بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن السودان وإسرائيل اتفقتا على تطبيع العلاقات.



وقال بيان مشترك أميركي سوداني إسرائيلي إن ترامب ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثوا […]

التدوينة رسمياً..



‏السودان من بلد داعم للمقاومة إلى بلد مطبع مع إسرائيل ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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