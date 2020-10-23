2020/10/23 | 20:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

كشفت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة، عن كرة موحدة لمباريات الدوري الممتاز.وقالت التطبيعية في بيان ان “الكرة الموحدة من شركة {Umbro} لمباريات الدوري الممتاز -وهو حدث- لأول مرة يحصل في تاريخ الدوري العراقي الممتاز والدرجة الأولى”.

الكشف عن الكرة الخاصة بالدوري العراقي "نيو طوبة" المقدمة من شركة أمبرو الانكليزية.





كل مباريات الدوري ستلعب بهذه الكرة الخاصة في بادرة رائعة ومميزة تحصل للمرة الأولى في تاريخ الدوري العراقي.



#العراق #بغداد pic.twitter.com/lJNuUkdxa6

— علي نوري (@Ali_nori2000) October 23, 2020

وأعلنت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، عن تعاقدها الرسمي مع شركة {أمبرو} الانكليزية للتجهيزات الرياضية.

وتم توقيع عقد الرعاية الرسمي مساء اليوم الجمعة في العاصمة بغداد، في حفل كبير وبحضور ممثل شركة أمبرو والعديد من الشخصيات الرياضية ونجوم منتخب العراق لكرة القدم.

وذكر بيان لاعلام الاتحاد، انه “تم توقيع العقد الرسمي لتجهيز المنتخبات الوطنية وكذلك تقديم كرات للاتحاد العراقي بقيمة ١.١ مليون دولار امريكي خلال العام الواحد، مع شرط امكانية تجديد العقد بعد انتهاءه”.

وبين ان “شركة {امبرو} ستجهز الدوري العراقي الممتاز والدرجة الاولى بثلاثة الاف كرة بتصميم و تصنيع خاص للدوري العراقي الممتاز”.وتابع البيان “كما ستقدم الشركة طقم بتصميم خاص للمنتخبات العراقية، سيتم اطلاقه في مطلع عام ٢٠٢١ و يكون متوفر في كافة انحاء العالم، كما ستقدم الشركة امتيازات مالية للاتحاد العراقي من مبيعات الجمهور”.

وسبق للمنتخب الوطني العراقي أن ارتدى تجهيزات شركة أمبرو في تصفيات كاس العالم ١٩٨٦ و نهائيات كأس اسيا ٢٠٠٧.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفديو ولأول مرة: كرة موحدة للعب مباريات الدوري العراقي الممتاز) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفديو ولأول مرة: كرة موحدة للعب مباريات الدوري العراقي الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).