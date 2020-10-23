باستثناء محافظتين.. نائب يؤكد حسم خلاف الدوائر المتعددة بنسب متقدمة

2020/10/23 | 20:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، مضر الكروي، اليوم الجمعة، حسم الخلافات حول الدوائر المتعددة بقانون الانتخابات بنسبة 70% على مستوى البلاد.

وذكر الكروي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ماراثون الاجتماعات واللقاءات بين القوى والكتل السياسية حيال حسم ملف الدوائر المتعددة مستمر، ويمكن القول بأن 70% من الخلافات حسمت حتى الان، وهناك تفاؤل بالوصول الى مسار موحد يدفع الى وصول لتوافقات تنتهي بالتصويت عليه قريبا".

واضاف الكروي، ان "بغداد كانت من بين المحافظات التي كانت عليها خلافات في توزيع الدوائر، لكنها حسمت بنسبة 95% ويمكن القول انها خرجت من دائرة الخلافات بين القوى والتيارات السياسية"، لافتا الى ان "الموصل وكركوك لا تزالان موضع نقاشات، لكن بقية المحافظات الوضع فيه ليس معقدا والحلول موجود وهناك توافق سياسي حيالها".

واشار الكروي الى انه "ليس امام القوى السياسية الا التوافق واي محاولات لتأخير الانتخابات ليس في صالح العملية السياسية في البلاد وستقودنا الى تداعيات في المشهد الداخلي"، مبينا ان "التوافق امر في غاية الاهمية لتفادي اي مشاكل قد تثار في الانتخابات المقبلة".

وكان القيادي في تيار الحكمة الوطني، علي الجوراني أكد، الخميس الماضي، سعي كتل سياسية لعرقلة اجراء الانتخابات بموعدها المقرر، فيما أشار الى أن تلك الكتل غير مستعدة لخوض الانتخابات في حزيران 2021.

وقال علي الجوراني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "بعض القوى والكتل السياسية غير مستعدة لخوض الانتخابات المبكرة في حزيران 2021، لأنها تدرك بانه ستفقد الكثير من مقاعدها او انها ستغادر المشهد السياسي بشكل كامل وان مستقبلها ربما ينتهي".

واضاف الجوراني، أن "تلك القوى والكتل السياسية تسعى الى عرقلة اجراء انتخابات بأشكال وادوات مختلفة، عبر تعطيل حسم فقرة الدوائر المتعددة في القانون الانتخابي".

وأشار القيادي بتيار الحكمة، إلى ان "الزوبعة والسجالات الحاصلة حول قانون الانتخابات، هي في الحقيقة محاولات واضحة لمنع اجراء الانتخابات المبكرة، لان تلك القوى لا تستطيع البوح بنيتها تعطيل الانتخابات او تأجيلها، في ظل وجود مطالب جماهيري ومرجعية وارادة دولية في هذا الاتجاه وهذا يخالف ارادة الشعب والمرجعية".

وصوّت ‏‎مجلس النواب، في وقت سابق، على مقترح باعتبار توزيع عدد الدوائر الانتخابية في ‏كل محافظة مساويا لعدد المقاعد المخصصة لحصص النساء في ‏المحافظة.

وقررت هيئة رئاسة المجلس، قبل أيام، إبقاء الجلسة مفتوحة لحين الاتفاق على صيغة لاستكمال الدوائر الانتخابية لقانون ‏انتخابات مجلس النواب.

واشترطت مفوضية الانتخابات في آب 2020 المضي بالاقتراع المبكر حال تطبيق 4 شروط، أبرزها إنجاز قانون الانتخابات وإكمال نصاب المحكمة الاتحادية وتهيئة الموازنة وتوفير الرقابة الأممية.

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