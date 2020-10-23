2020/10/23 | 20:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / اشرت وزارة الصحة عدم الالتزام بالاجراءات والتعليمات الصحية لدى المواطنين .وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف بدر في تصريح متلفز : ان بيانات الوزارة بشأن الموقف الوبائي في منتهى الشفافية ولا توجد هذه الشفافية في الدول المجاورة .واوضح ان الكوادر الصحية اصبحت لديها خبرة في مواجهة فيروس كورونا والتعاطي ومعالجة جميع الحالات./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تؤشر عدم الالتزام بالاجراءات والتعليمات الصحية لدى المواطنين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تؤشر عدم الالتزام بالاجراءات والتعليمات الصحية لدى المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).