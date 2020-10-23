الكاظمي يطالب الخارجية بمتابعة مذكرات الجولة الاوربية

2020/10/23 | 20:47 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ طالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزارة الخارجية بمتابعة مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعت خلال الجولة الأوروبية التي قام بها./انتهى9

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