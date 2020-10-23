الكاظمي: سنعقد اجتماعا دوريا في مجلس الوزراء لتقييم المذكرات الموقعة مع الدول الاوربية

2020/10/23 | 20:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، عن عقد اجتماع دوري كل ثلاثة اشهر لتقييم الاجراءات في ما يخص مذكرات التفاهم مع الدول الثلاث فرنسا المانيا بريطانيا ومن ثم تقييم الاداء فيما يتعلق بالاصلاح الموجود في الورقة البيضاء.

وقال الكاظمي في حديث صحفي، تابعته “تقدم”، “عملنا خلال الجولة الاوربية التي قمنا بها على اجراء عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من اجل توثيق العلاقات الاستراتيجية في المجال الاقتصادي والثقافي والامني، ونطالب وزارة الخارجية العمل على متابعة هذه المذكرات”، مبينا انه “تم التطرق الى الورقة الاصلاحية البيضاء ودعم الدول الاوربية للورقة البيضاء من اجل تطوير اداء المؤسسات الاقتصادية والمالية”.

واضاف الكاظمي، “سوف نعقد اجتماع الى مجلس الوزراء كل ثلاثة اشهر لتقييم الاجراءات في ما يخص مذكرات التفاهم مع الدول الثلاث فرنسا المانيا بريطانيا ومن ثم تقييم الاداء فيما يتعلق بالاصلاح الموجود في الورقة البيضاء”

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