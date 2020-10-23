مركز شباب گوهبل يُطلق حملة “سننجو ” لمواجهة كوفيد 19

2020/10/23 | 20:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ليث حسين بعد ان شهد مجمع گوهبل، شمال جبل شنكال غربي محافظة نينوى، حالات إصابة بكوفيد 19 وتسجيل حالات وفاة إثر الاصابة، استنفر مركز شباب گوهبل كافّة جهوده لمواجهة الفيروس وتحديد نطاق انتشاره تمهيداً للقضاء عليه في المجمع.أقدمت الفُرق التطوعية لمركز شباب گوهبل على اطلاق حملة “سننجو” تزامناً مع البدء بجولات …

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