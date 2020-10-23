كتلة جديدة تضم أكثر من 30 برلمانياً برئاسة أسامة النجيفي

2020/10/23 | 20:55 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف مصدر مطلع، يوم الجمعة، عن انشقاق في تحالف القوى العراقية الذي يترأسه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

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