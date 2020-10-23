2020/10/23 | 20:55 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكاظمي: الحكومة ستعقد اجتماعات خاصة لتقييم الإصلاح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/23 | 20:55.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: الحكومة ستعقد اجتماعات خاصة لتقييم الإصلاح) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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