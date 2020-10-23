2020/10/23 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الأماميون_الثوريون تعتبر التجربة الثورية الصينية الشكل الثاني من التجارب الثورية التي أفرزتها الصراعات الطبقية بين الاشتراكية والرأسمالية في عصر الإمبريالية، وتختلف عن الثورة البلشفية بكونها تمت في بلد شبه مستعمر ودولة شبيهة بالإقطاع، وكلتا الثورتين تلتقيان في قيادة البروليتاريا للثورة.وتعتبر الثورة الصينية النموذج المكمل للثورة البلشفية في بعدهما العالمي، في التناقض بين الثورة الديمقراطية البورجوازية والثور ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دفاعا عن وحدة الماركسيين اللينينيين المغاربة - الحلقة الثالثة - الأماميون الثوريون) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دفاعا عن وحدة الماركسيين اللينينيين المغاربة - الحلقة الثالثة - الأماميون الثوريون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).