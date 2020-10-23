تشكيل كيان سياسي موحد لمتظاهري العراق والحشد لمظاهرة كبرى

2020/10/23 | 20:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ناشطون عراقيون، الجمعة، أنهم يستعدون للخروج في تظاهرات جديدة الأحد بمناسبة مرور عام على الاحتجاجات غير المسبوقة التي دعت الى الاطاحة بالطبقة السياسية المهيمنة على السلطة منذ 2003.

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