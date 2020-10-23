2020/10/23 | 20:57 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم
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الجمعة، أن العدد الفعلي للمصابين
بفيروس كورونا المستجد في البلاد منذ
بداية الوباء، بلغ 3 ملايين مصاب.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "EFE" عن
رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسبانيا: إصابات كورونا الحقيقية 3 أضعاف المسجلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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