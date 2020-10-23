إسبانيا: إصابات كورونا الحقيقية 3 أضعاف المسجلة

2020/10/23 | 20:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم

الجمعة، أن العدد الفعلي للمصابين

بفيروس كورونا المستجد في البلاد منذ

بداية الوباء، بلغ 3 ملايين مصاب.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "EFE" عن

رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ق

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