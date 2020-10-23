بالفيديو.. هذا ما قاله الكاظمي بعد عودته من الجولة الاوربية

2020/10/23 | 21:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن توقيع جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول التي زارها خلال دولته الاوربية.

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