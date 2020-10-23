المالية النيابية توضح بشأن عدم تمرير قانون العجز المالي

2020/10/23 | 21:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، أنها ستبحث الأسبوع المقبل مع وزير المالية كشوفات القرض السابق والحالي. وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح صحفي تابعه “النور نيوز” إنه “ليس هناك توجه لدى اللجنة بعدم تمرير قانون العجز المالي”، لافتاً إلى أن “آراء أعضاء اللجنة مختلفة، وهناك من هو مع تمرير القانون، وهناك …

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