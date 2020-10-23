2020/10/23 | 21:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /سرى جياد/ الاهتمام بالمسنين واجب إجتماعي وإنساني تعنى به الشريحة التي قدمت حياتها لتسعد من حولها ومن ربتهم طوال سنين عمرهم .

التدوينة حقوق الإنسان:شكاوى الآباء المسنين تجاوزت الاربعمئة ضد أبناءهم ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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